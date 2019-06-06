В Свердловской области мошенники продают литературу для «уголка потребителя»
Роспотребнадзор Свердловской области предупреждает предпринимателей о мошенниках, которые продают комплекты нормативно-правовой литературы для «уголка потребителя».
По информации Роспотребнадзора, неизвестные обзванивают коммерсантов, представляясь сотрудниками ведомства, и сообщают, что на предпринимателя поступают многочисленные жалобы. По этой причине к коммерсанту придут специалисты с внеплановой проверкой. Поэтому, чтобы избежать выявления нарушений, предпринимателю рекомендуют купить комплект нормативно-правовой литературы для «уголков потребителя» и сертификаты на оказание услуг. Товар доставляется покупателю курьером и оплачивается на месте.
После вскрытия конверта, доставленного курьером, коммерсанты обнаруживают пакет литературы и материалов, не актуальных для предпринимательской деятельности, а отправители материалов находятся за пределами региона. По номерам телефонов, предоставленных мошенниками, никто не берет трубку.
Роспотребнадзор напоминает предпринимателям, что сотрудники ведомства имеют служебное удостоверение и не осуществляют продажу материалов для «уголка потребителя».