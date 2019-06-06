В Свердловской области мошенники продают литературу для «уголка потребителя»

По информации Роспотребнадзора, неизвестные обзванивают коммерсантов, представляясь сотрудниками ведомства, и сообщают, что на предпринимателя поступают многочисленные жалобы. По этой причине к коммерсанту придут специалисты с внеплановой проверкой. Поэтому, чтобы избежать выявления нарушений, предпринимателю рекомендуют купить комплект нормативно-правовой литературы для «уголков потребителя» и сертификаты на оказание услуг. Товар доставляется покупателю курьером и оплачивается на месте.