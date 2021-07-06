Скончался заместитель главного врача ЦГБ №1 Александр Фурман в Нижнем Тагиле

5 июля в возрасте 70 лет умер заместитель главного врача ЦГБ №1 по хирургической помощи Александр Фурман, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ №1.
Александр Юрьевич работал в горбольнице №1 с 1973 года. Он был врачом высшей категории, за свой трудовой путь не раз был отмечен за многолетний добросовестный труд, преданность своему делу, высокий профессионализм благодарственными письмами и награжден грамотами. В 2017 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». За свой долголетний труд Александр Фурман спас не одну жизнь.
О дате и месте прощания с Александром Фурманом в пресс-службе ЦГБ №1 сообщат дополнительно.
Напомним, 1 июля в возрасте 85 лет в Екатеринбурге скончался руководитель общества Уральских краеведов Всеволод Слукин.