Скончался заместитель главного врача ЦГБ №1 Александр Фурман в Нижнем Тагиле

Александр Юрьевич работал в горбольнице №1 с 1973 года. Он был врачом высшей категории, за свой трудовой путь не раз был отмечен за многолетний добросовестный труд, преданность своему делу, высокий профессионализм благодарственными письмами и награжден грамотами. В 2017 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». За свой долголетний труд Александр Фурман спас не одну жизнь.