Скончался заместитель главного врача ЦГБ №1 Александр Фурман в Нижнем Тагиле

Скончался заместитель главного врача ЦГБ №1 Александр Фурман в Нижнем Тагиле
Скончался заместитель главного врача ЦГБ №1 Александр Фурман в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:01ОбществоФото: Пресс-служба ЦГБ №1
Заслуженный врач России, врач-хирург Александр Юрьевич Фурман скончался в Нижнем Тагиле.

5 июля в возрасте 70 лет умер заместитель главного врача ЦГБ №1 по хирургической помощи Александр Фурман, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ №1.

Александр Юрьевич работал в горбольнице №1 с 1973 года. Он был врачом высшей категории, за свой трудовой путь не раз был отмечен за многолетний добросовестный труд, преданность своему делу, высокий профессионализм благодарственными письмами и награжден грамотами. В 2017 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». За свой долголетний труд Александр Фурман спас не одну жизнь.

О дате и месте прощания с Александром Фурманом в пресс-службе ЦГБ №1 сообщат дополнительно.

Напомним, 1 июля в возрасте 85 лет в Екатеринбурге скончался руководитель общества Уральских краеведов Всеволод Слукин.

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Нижний Тагил
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