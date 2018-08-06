Нижний Тагил готов к отопительному сезону на 87%

Ресурсоснабжающие предприятия и организации, отвечающие за работу городских структур в условиях зимнего периода 2018-2019 годов, отчитались о ходе работ по подготовке инфраструктуры города к предстоящей зиме в ходе совещания с врио главы города Владиславом Пинаевым.

На данный момент, в Нижнем Тагиле к отопительному сезону готовы 20 котельных, на 13 ещё проходят работы. Из 22 насосных станций 17 полностью готовы к функционированию в зимнее время года. С начала 2018 года было заменено на 15% больше тепловых сетей, чем за аналогичный период 2017 года. Выполнено 80% подготовительных и ремонтно-восстановительных работ по тепловым источникам и 91% по насосным станциям, сообщает пресс-служба администрации города.