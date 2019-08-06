Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании

Администрация города получила уведомление от Ростехнадзора о незаконной постройке, снести которое требуется в течение 12 месяцев со дня решения суда. Сегодня прошло предварительное заседание.

Ответчиками по делу выступают четыре компании — ООО «ТВЦ Европейский», ООО «Звездный дар», ООО «РозТех» и ООО «Инвек». Они арендовали землю, на которой велось строительство у мэрии.

В заседании участвовало Министерство строительства. Оно поддержало требования мэрии в полном объеме. Минстрой выдавал разрешение на строительство с 4-го по 7-й этаж. Других запросов на строительство не было. В министерстве считают, что самострой может угрожать жизни и здоровью людей, поскольку построен с нарушением технических норм.

Заседание перенесли на 30 августа, поскольку участники получили не все документы, а также были заявлены новые ходатайства.