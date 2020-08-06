Тагильчане пожаловались на установку «лежачих полицейских» без дорожных знаков
Сегодня, 11:52ОбществоФото: скриншот видео в группе "МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил" во "Вконтакте"
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В Нижнем Тагиле накануне были положены «лежачие полицейские» на Руднике на улице Сланцевая, а также на Ленинградском проспекте в районе магазина «Боберстрой», но дорожные знаки об их присутствии не были установлены. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, знаки в этих местах появятся сегодня.
Вчера были установлены «лежачие полицейские» вечером, сегодня будут установлены дорожные знаки, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
По словам директора МУП «Тагилсдорстрой» Игоря Васильева, установку знаков для «лежачих полицейских» должна произвести МУП «Сигнал-3».
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