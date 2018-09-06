6-летняя тагильчанка Анастасия Ильина выступит в цирке Никулина в Москве

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Анастасия Ильина приняла участие в конкурсе циркового искусства, который проходит 6 сентября в цирке Никулина на Цветном бульваре.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 сентября в цирке Никулина на Цветном бульваре проходит 17-й Московский Международный Молодежный фестиваль-конкурс циркового искусства.
6-летняя Тагильчанка Анастасия Ильина выступит под куполом цирка. Воспитанница нижнетагильского циркового коллектива «Аншлаг» - воздушная гимнастка на ремнях.
Конкурс будет проходить в течение трех дней. 9 сентября, в воскресенье, его завршит гала-концерт.
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Целью проведения фестиваля-конкурса является популяризация лучших достижений отечественного и зарубежного циркового искусства, а также увеличение его значения в воспитании нового поколения и пропаганда здорового образа жизни.
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