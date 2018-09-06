6-летняя тагильчанка Анастасия Ильина выступит в цирке Никулина в Москве

6 сентября в цирке Никулина на Цветном бульваре проходит 17-й Московский Международный Молодежный фестиваль-конкурс циркового искусства.

6-летняя Тагильчанка Анастасия Ильина выступит под куполом цирка. Воспитанница нижнетагильского циркового коллектива «Аншлаг» - воздушная гимнастка на ремнях.

Конкурс будет проходить в течение трех дней. 9 сентября, в воскресенье, его завршит гала-концерт.

Целью проведения фестиваля-конкурса является популяризация лучших достижений отечественного и зарубежного циркового искусства, а также увеличение его значения в воспитании нового поколения и пропаганда здорового образа жизни.