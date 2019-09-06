Суд обязал больницу Первоуральска провести ремонт
Сегодня, 10:54ОбществоФото: прокуратура Свердловской области
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В Первоуральске по иску прокуратуры суд обязал Городскую больницу № 1 провести ремонт, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
После публикации в СМИ информации о ненадлежащем состоянии медучреждения, в больнице была организована проверка, которая показала, что здание действительно находится в неудовлетворительном состоянии. Выявлены дефекты покрытия стен, потолка в перевязочных и коридоре. Также нарушены правила пожарной безопасности и выявлена нехватка мебели.
Горбольницу обязали устранить нарушения в срок до 30 апреля 2020 года.
Напомним, ранее в СМИ появилось видео, на котором пенсионерка в больнице Первоуральска ползком спускается по лестнице из-за неработающего подъемника.
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