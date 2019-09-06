Суд обязал больницу Первоуральска провести ремонт

После публикации в СМИ информации о ненадлежащем состоянии медучреждения, в больнице была организована проверка, которая показала, что здание действительно находится в неудовлетворительном состоянии. Выявлены дефекты покрытия стен, потолка в перевязочных и коридоре. Также нарушены правила пожарной безопасности и выявлена нехватка мебели.