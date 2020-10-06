Еще один свердловчанин оштрафован за непредоставление данных о COVID-статусе

Еще один свердловчанин оштрафован за непредоставление данных о COVID-статусе

Сегодня, 12:27ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
2 октября Режевской городской суд Свердловской области назначил штраф местному жителю, который вовремя не предоставил данные о COVID-статусе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Он оштрафован на 7,5 тысяч рублей по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ (ч.2 ст. 6.3).

Ввиду того, что мужчина сдал тест и загрузил результат на портал Госуслуг после составления протокола, суд принял решение о снижении административного штрафа.

На 5 октября в Свердловскую область с 1 августа из-за границы приехали 23 650 человек, выполнили санитарные условия 22 969 из них. У 91 человека результат тестирования показал положительный результат.

681 свердловчанин не прошел обследование в трехдневный срок, на 268 человек составлены административные протоколы.

На сегодняшний день наложено пять штрафов на общую сумму 45 тысяч рублей.

Напомним, штраф за непредоставление информации о COVID-статусе получила тагильчанка, приехавшая из Турции.

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