Еще один свердловчанин оштрафован за непредоставление данных о COVID-статусе

Он оштрафован на 7,5 тысяч рублей по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ (ч.2 ст. 6.3).
Ввиду того, что мужчина сдал тест и загрузил результат на портал Госуслуг после составления протокола, суд принял решение о снижении административного штрафа.
На 5 октября в Свердловскую область с 1 августа из-за границы приехали 23 650 человек, выполнили санитарные условия 22 969 из них. У 91 человека результат тестирования показал положительный результат.
681 свердловчанин не прошел обследование в трехдневный срок, на 268 человек составлены административные протоколы.
На сегодняшний день наложено пять штрафов на общую сумму 45 тысяч рублей.
Напомним, штраф за непредоставление информации о COVID-статусе получила тагильчанка, приехавшая из Турции.