Еще один свердловчанин оштрафован за непредоставление данных о COVID-статусе

2 октября Режевской городской суд Свердловской области назначил штраф местному жителю, который вовремя не предоставил данные о COVID-статусе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Он оштрафован на 7,5 тысяч рублей по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ (ч.2 ст. 6.3). Ввиду того, что мужчина сдал тест и загрузил результат на портал Госуслуг после составления протокола, суд принял решение о снижении административного штрафа. На 5 октября в Свердловскую область с 1 августа из-за границы приехали 23 650 человек, выполнили санитарные условия 22 969 из них. У 91 человека результат тестирования показал положительный результат. 681 свердловчанин не прошел обследование в трехдневный срок, на 268 человек составлены административные протоколы. На сегодняшний день наложено пять штрафов на общую сумму 45 тысяч рублей. Напомним, штраф за непредоставление информации о COVID-статусе получила тагильчанка, приехавшая из Турции. В Нижнем Тагиле назначен первый штраф за непредоставление информации о COVID-статусе

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter