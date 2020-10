Два эко-субботника пройдут в Нижнем Тагиле 10 и 11 октября в рамках общественного проекта «Не словом, а делом», сообщает общественник Дмитрий Есин на своей странице во «Вконтакте».

10 октября в 10.30 планируется сбор у школы № 100 на ГГМ для очистки Муринских прудов. На завершающее мероприятие по уборке Валегинского пруда 11 октября активисты встретятся у гостиницы «Тагил» на улице Садовой, 4. Напомним, в Нижнем Тагиле 22 сентября добровольцы за час собрали 140 мешков мусора у камня Шихан на Красном Камне. В мероприятии приняли участие 175 человек. В Нижнем Тагиле волонтеры на эко-субботнике за час собрали 140 мешков мусора

