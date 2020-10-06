«Здесь была своя жизнь». Почему в Нижнем Тагиле «умирают» рынки

Сейчас, я говорю, нужны рынки именно те, которые позволяют человеку прийти, посмотреть продукты. Мы все знаем, что на рынках иногда продукты более свежие, более качественные, чем в тех же супермаркетах и торговых сетях. На рынке можно продукт буквально пощупать и понюхать, то же мясо. Но торговля на рынке должна быть максимально цивилизована, она должна быть максимально безопасна в первую очередь для потребителя. Чтобы там не было никакого контрафакта, никакого просроченного товара. И чтобы люди знали, что если они что-то покупают на рынке, то это качественно, это вкусно, это хорошо, это полезно для здоровья,сообщил TagilCity.ru Алексей Балыбердин.