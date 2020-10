«Здесь была своя жизнь». Почему в Нижнем Тагиле «умирают» рынки

В Нижнем Тагиле еще несколько лет назад насчитывалось более 10 крупных рынков. Сейчас их можно посчитать по пальцам одной руки. Ненужные и несовременные строения сносят, а на их месте ничего не появляется. Так произошло с «Выйским». На его месте сейчас разрастается бурьян. Можно ли спасти тагильские рынки?

В течение без малого 20 лет на участке улицы Верхняя Черепанова располагался рынок «Выйский». В ларьках продавали одежду, продукты питания и товары народного потребления. Занимаемая площадь составляла 3088 квадратных метров. Рынок был популярен у жителей, однако в 2016 году администрация города решила его ликвидировать из-за несоответствия современным требованиям. Экс-мэр Сергей Носов сообщил, что на территории будет построен паркинг. «Выйский» рынок снесли, но на освобожденном месте ничего не появилось. Сейчас вместо рынка на площадке разрастается бурьян. Рынок "Выйский" Photo: tagilcity.ru Ликвидация коснулась не только «Выйского» рынка. Весной 2015 года убрали мини-рынок «Вязовский» на Газетной. Власти Нижнего Тагила демонтировали несанкционированные торговые точки. Также был снесен комплекс торговых точек на перекрестке проспекта Мира и улицы Ленина — «Зеленый бульвар». Жители соседних домов закупали необходимые товары на «Зеленом бульваре», сейчас вместо мини-рынка на территории появился сквер. Из крупных остались «Центральный», «Гальянский» и Букатино. Рынки постепенно вымирают. Попробуем разобраться в причинах. «Частников на рынках нет» Некоторые горожане уверены, что в супермаркетах продаются не всегда качественные продукты, а на рынке — проще. Знакомый продавец, проверенный товар. Несмотря на то, что жителям хотелось бы, как раньше, купить парное мясо у частника, такой возможности практически нет. Ирина Лямова содержит мини-ферму, но встать на рынок она не может. Так как теперь там отсутствует лаборатория по проверке мяса. Почему раньше рынки торговали всем? Частники приезжали и мясом торговали — только потому, что там была лаборатория, в которой брали пробу, давали результат и разрешали торговать. А по-другому нельзя торговать фермерским товаром, говорит Ирина. Правила поставки мясных продуктов для продажи изменились. Начиная с 2018 года все производители, поставщики и предприятия, участвующие в обороте продукции животного происхождения, обязаны заполнять ветеринарно-сопроводительную документацию в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Мелким хозяйствам нововведение стало невыгодно. Галина торгует мясом на Центральном рынке от фермерских хозяйств. Свинину привезли из Богдановича, телятину — из Ирбита. Продукция прошла проверку через ФГИС «Меркурий». Частников на рынках нет. Закрыли все лаборатории, которые были по пригородам. И сейчас только идет промышленный забой. Через промзабой — очень дорого. Так что, они все (мелкие хозяйства — прим.ред) продают из дома. Большая организация может позволить себе промзабой. Они к нам везут уже кольцевым завозом. В Ирбите загрузили, кольцевым провезли, справки отписали, все сдали. Отторговали. Справки закрывают,говорит Галина. Торговая точка на рынке держится за счет постоянных покупателей. На данный момент на сбыт также повлиял коронавирус. Люди сидят практически без денег. И излишков таких себе не позволяют. Берут ровно столько, сколько позволяет кошелек, говорит продавец мяса Галина. Торговая точка в комплексе "Центральный" Photo: tagilcity.ru «Идет уменьшение покупателей» Положение рынков усугубляется тем, что в городе появляется много торговых центров. Покупатели идут в магазины, расположенные рядом с домом. Там и цены ниже, да и рынков у дома теперь нет. Представитель администрации Гальянского торгового комплекса говорит, что спрос на аренду площадей среди предпринимателей есть, люди за товаром идут. Однако наблюдается тенденция к снижению количества покупателей. Ритейлеры практически вытеснили местного производителя. Сейчас в каждом квартале торговые центры в нашем городе строят. Идет уменьшение покупателей. Не может покупатель у нас все охватить, из-за этого ходит куда ему вздумается, рассказывают в администрации Гальянского торгового комплекса. Чтобы выдержать конкуренцию с торговыми центрами, руководство рынков должны позаботиться об их развитии. Администрации рынков следует привлекать больше бизнесменов и заниматься расширением ассортимента предлагаемой продукции. Но как расширять, если тем же продавцам животноводческой продукции, как выяснилось, уже не выгодно встать за прилавок на рынке? «Цивилизованные рынки» Еще одним минусом является представление о рынках, намертво въевшиеся в мозг покупателей еще с 90-х — антисанитария, грязь. Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин говорит, что рынки необходимы, но не такие, которые существовали раньше в 90-е годы, в 2000-е, когда не было строгих норм и правил торговли. По словам депутата, рынки должны существовать, но они должны быть максимально цивилизованы. Сейчас, я говорю, нужны рынки именно те, которые позволяют человеку прийти, посмотреть продукты. Мы все знаем, что на рынках иногда продукты более свежие, более качественные, чем в тех же супермаркетах и торговых сетях. На рынке можно продукт буквально пощупать и понюхать, то же мясо. Но торговля на рынке должна быть максимально цивилизована, она должна быть максимально безопасна в первую очередь для потребителя. Чтобы там не было никакого контрафакта, никакого просроченного товара. И чтобы люди знали, что если они что-то покупают на рынке, то это качественно, это вкусно, это хорошо, это полезно для здоровья,сообщил TagilCity.ru Алексей Балыбердин. Рынки в Нижнем Тагиле должны быть модернизированы, но проблему надо решать общими усилиями. В модернизации должны быть заинтересованы все стороны — муниципалитет, предприниматели, потребители. Перспективным шагом стало бы улучшение помещений рыночных комплексов, условий труда работников и комфорта пребывания на рынке посетителей, расширение предоставляемых предложений для покупателей. Торговый комплекс "Центральный" Photo: tagilcity.ru Помощь от государства Продуктам фермерских хозяйств в этом году облегчили доступ на рынки. По сообщению пресс-службы Министерства сельского хозяйства РФ, фермеры могут воспользоваться кредитами и грантами на приобретение торговых объектов и оборудования. Согласно нововведению, предусмотрена возможность финансирования приобретения малыми формами хозяйствования торговых объектов и торгового оборудования за счет средств льготных инвестиционных кредитов в рамках механизма льготного кредитования Минсельхоза России. Также дополнен перечень оборудования и техники, которые можно приобретать за счёт грантов — включены торговое оборудование и спецтранспорт для перевозки и реализации продукции, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ. Меры поддержки позволят фермерам расширить сбыт, в том числе организовать торговые точки на рынках и в магазинах фермерской продукции. Однако мера поддержки появилась совсем недавно и пока неизвестно, возымеет ли она какой-либо положительный эффект. «Люди скучают по прежнему рынку» Продавец меда и продуктов пчеловодства Ирина рассказывает, что сейчас рынки стали без души. Люди скучают по прежнему рынку, по тем временам, когда это помещение было действительно рынком. Для кого-то это просто образ жизни был. Вот они приходили на рынок, тут у них свои променады были, они пройдутся, поговорят, побеседуют с продавцами. Какая-то здесь своя жизнь была, другая. Рынок — это, может, возвращение в прошлое. Молодежь, я думаю, она не понимает, что раньше был такой рынок, такая жизнь была. Они привыкли больше к торговым центрам, делится Ирина. Торговые точки на современном рынке держатся в основном за счет постоянных покупателей и личного подхода к каждому клиенту. Индивидуальный предприниматель Светлана торгует семенами на Центральном рынке. Чтобы привлечь больше людей, женщина следит за новинками продукции и выставляет их на прилавке. Женщина раздает покупателям визитки, чтобы они не забывали обращаться именно к ней. Торговая точка в комплексе "Центральный" Photo: tagilcity.ru При этом сами рынки не занимаются привлечением покупателей. А этим, в первую очередь, должна заниматься администрация рынка. На ТВ и в интернете можно часто встретить рекламу магазинов, торговых сетей, их продукции. А вот рекламы рынков на глаза не попадается. В условиях жесткой конкуренции покупателя надо заинтересовать, сделать ему лучшее предложение и более выгодное, чем где-то еще, предоставить хороший ассортимент. Но пока попытки спасения рынков похожи на бег по кругу — сколько бы не бежал — придешь в конечную точку. И, возможно, через год-два в Нижнем Тагиле не выдержит конкуренции с гипермаркетами еще один народный рынок.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter