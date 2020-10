Свердловчанин выиграл 50 миллионов рублей. Счастливый билет приобрел житель села Покровское под Алапаевском, сообщили в пресс-службе «Почты России».

Билет был куплен в отделении почты. Сельчанин является постоянным клиентом и часто покупает лотерейные билеты. Ранее его выигрыш не превышал одной тысячи рублей,пишет пресс-служба почты. Напомним, о выигрыше 50 миллионов рублей в лотерее «Столото» сообщалось еще вчера, но место жительства не раскрывалось. Житель Свердловской области выиграл в лотерею более 50 миллионов рублей

