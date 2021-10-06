Глава СК РФ взял на контроль дело о насилии над детьми в приемной тагильской семье

Глава СК РФ взял на контроль дело о насилии над детьми в приемной тагильской семье
Глава СК РФ взял на контроль дело о насилии над детьми в приемной тагильской семье
Сегодня, 12:49ОбществоФото: 1MI
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений СМИ о насилии над детьми в семье опекунов в Нижнем Тагиле.

В частности, он поручил главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому проверить данные и доложить о результатах и ходе проверки, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ранее стало известно о приемной семье в Нижнем Тагиле, которая взяла под опеку более 20 детей. Однако дети заявили о сексуальном насилии представителям СМИ. Они рассказали, что случаи происходили в реабилитационном центре, а затем и приемной семье. По информации ЕАН, продолжалось это около года. Также стало известно о случаях насилия над младшей сестрой. Мать решила отказаться от ребенка, которого обвиняют в насилии и рассказала об эпизодах в органах опеки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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детинасилиеНижний ТагилАлександр Бастрыкин
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