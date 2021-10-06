Глава СК РФ взял на контроль дело о насилии над детьми в приемной тагильской семье

Напомним, ранее стало известно о приемной семье в Нижнем Тагиле, которая взяла под опеку более 20 детей. Однако дети заявили о сексуальном насилии представителям СМИ. Они рассказали, что случаи происходили в реабилитационном центре, а затем и приемной семье. По информации ЕАН, продолжалось это около года. Также стало известно о случаях насилия над младшей сестрой. Мать решила отказаться от ребенка, которого обвиняют в насилии и рассказала об эпизодах в органах опеки.