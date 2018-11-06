Директор фирмы предстанет перед судом за срыв строительва жилья для сирот на Урале

Организация заключила договор с администрацией Каменского ГО, по условиям которого она должна была заняться строительством, а также ремонтом жилых домов в поселке Мартюш.

Квартиры в этих домах планировалось отдать ветеранам войны, детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что стоимость строительных работ оказалась меньше, чем сумма, поступившая для ремонта на счет фирмы. Так, стоимость работ составила 25,3 млн рублей, в то время как на счет поступили 36,1 млн рублей. Также было установлено, что гендиректор направил 10,7 млн рублей на посторонние цели, в результате чего строительство не было завершено в срок.

Кроме того, в 2011 году та же самая компания должна была построить котельную в Свято-Пантелеймоновским женском монастыре, однако переведённые на счет деньги были также направлены на иные цели.