Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
Из представленных 1,3 миллиона вакансий в базе насчитывается более 50 тысяч врачей различного профиля. Среди них — семь тысяч вакансий для педиатров и пять тысяч вакансий для терапевтов. На третьем месте по востребованности находятся анестезиологи и реаниматологи. За ними следуют врачи скорой помощи и узкие специалисты. Десятку замыкают хирурги и врачи общей практики. Также в базе примерно 30 тысяч вакансий для медицинских сестер.
Наибольшая потребность в медработниках отмечается в Свердловской, Саратовской, Кемеровской и Ростовской областях.
Напомним, в августе в Нижнем Тагиле из двух больниц массово уводились хирурги. Вернуть медиков на работу удалось после вмешательства Минздрава и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. После этого по России прокатилась волна массовых увольнений врачей. Медики недовольны размерами зарплат и переработками.