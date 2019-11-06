Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты

Из представленных 1,3 миллиона вакансий в базе насчитывается более 50 тысяч врачей различного профиля. Среди них — семь тысяч вакансий для педиатров и пять тысяч вакансий для терапевтов. На третьем месте по востребованности находятся анестезиологи и реаниматологи. За ними следуют врачи скорой помощи и узкие специалисты. Десятку замыкают хирурги и врачи общей практики. Также в базе примерно 30 тысяч вакансий для медицинских сестер.