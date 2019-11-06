УБРиР сообщил сумму похищенных средств из банкомата в поселке под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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«Уральский банк реконструкции и развития» рассказал подробности кражи из банкомата в Горноуральском.
Сюжеты: Эксклюзив, Пригород, Нижний Тагил
Инцидент произошел в 4.15 утра 6 ноября. Злоумышленники взорвали банкомат, расположенный в магазине «Магнит» по адресу переулок Лайский,37.
Из банкомата похищено 583 500 рублей, полиция ведет поиски преступников,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УБРиР.
Напомним, на месте преступления работает следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Горноуральском пытались взломать банкомат в магазине «Магнит»
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