Творог, масло, сосиски: фальсифицированные продукты выявлены в Нижнем Тагиле

В процессе лабораторных исследований в 2021 году на территории Нижнего Тагила были выявлены фальсифицированные продукты. Мероприятия проводились в рамках программы «Развитие потребительского рынка Свердловской области».

Таким образом, был обнаружен фальсифицированный творог, масло, сметана, сосиски и колбаса, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. В твороге АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца» с долей жира 5% специалисты обнаружили применение не молочных видов сырья, а также добавление растительных масел. Аналогичные претензии были выставлены к сливочному маслу «Крестьянское» от ООО «Лав Продукт», маслу Крестьянское» «Из Башкирии», маслу «Крестьянское» от ООО «Дабров и К» и сметане «Экомилк», произведенной ООО «Новосибирский молочный комбинат». В сосисках «Молочных» от ООО МПЗ «Рублевский» из Москвы специалисты нашли камедь, препарат сухого животного коллагенового белка и фрагменты мышечных волокон. В колбасе «Докторская» ОАО «Великолукский мясокомбинат» также нашлись фрагменты хрящей и костной ткани и мышечных волокон. В другой колбасе «Докторская» уже от ООО МПК «Атяшевский» из Республики Мордовия обнаружен препарат сухого животного коллагенового белка и остатки хрящей и костной ткани. Опять в «Докторской», но уже от ОАО «Царицыно» из Москвы выявлен соевый изолированный белок. Протоколы исследований направлены в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области для принятия административных мер. Напомним, в июне появилась информация, что почти пятая часть молочной продукции, проверенной на территории Среднего Урала, оказалась фальсификатом. Поддельное сливочное масло обнаружено в Свердловской области

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