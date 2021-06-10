TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Поддельное сливочное масло обнаружено в Свердловской области

10 июня 2021, 15:35
Фото: 1mediainvest.ru
Почти пятая часть молочной продукции, проверенной в Свердловской области, оказалась фальсификатом, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.

В общей сложности за пять месяцев было проведено 157 исследований, определяющих фальсификацию молочной продукции жирами немолочного происхождения. Отмечается, что исследованные образцы были произведены в разных регионах России.

При определении жирнокислотного состава жировой фазы масла сливочного из 71 образца 13 не соответствовали требованиям нормативных документов,отметили в ведомстве.

В результате 17% проверенной молочной продукции оказалось фальсификатом.

Напомним, в мае 2021 года средняя цена на картофель в Свердловской области составила 45 рублей за килограмм, что на 54% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

На 54% подорожал картофель за год в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Продолжают расти в цене яйцо, курица и сезонные продукты в Свердловской областиЧто стоит за производством биологически активных добавок в Свердловской областиНа 54% подорожал картофель за год в Свердловской области
#Качество продуктов#Свердловская область#Молоко#Качество#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25