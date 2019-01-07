Храмы Нижнего Тагила были украшены к Рождеству

В храмах Нижнего Тагила прошла подготовка к встрече Рождества. На улице установлены елки и построены ледяные горки.

Рождество – это особый праздник. В православных храмах люди могут ощутить особую атмосферу Рождественской службы.

В Свято-Троицком кафедральном соборе украшенные ёлки установлены на входе в храм. Территория на улице украшена ледяными фигурами, снежной пещерой и деревянной горкой.

В храме в честь преподобного Сергия Радонежского ели украшены ангелами ручной работы.

В храме во имя святого преподобного князя Александра Невского сооружена конструкция из еловых веток.

Казанский мужской монастырь украсил венок из еловых веток и самодельная газета с пожеланиями.

В храме в честь Воскресения Христова установлена экспозиция с сюжетом из Библии.