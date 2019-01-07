Храмы Нижнего Тагила были украшены к Рождеству
В канун Рождества Христова храмы Нижнего Тагила были украшены.
В храмах Нижнего Тагила прошла подготовка к встрече Рождества. На улице установлены елки и построены ледяные горки.
Рождество – это особый праздник. В православных храмах люди могут ощутить особую атмосферу Рождественской службы.
В Свято-Троицком кафедральном соборе украшенные ёлки установлены на входе в храм. Территория на улице украшена ледяными фигурами, снежной пещерой и деревянной горкой.
В храме в честь преподобного Сергия Радонежского ели украшены ангелами ручной работы.
В храме во имя святого преподобного князя Александра Невского сооружена конструкция из еловых веток.
Казанский мужской монастырь украсил венок из еловых веток и самодельная газета с пожеланиями.
В храме в честь Воскресения Христова установлена экспозиция с сюжетом из Библии.
Напомним, 6 и 7 января в храмах Нижнего Тагила пройдут праздничные богослужения.
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