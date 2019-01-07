Как легко выйти на работу после каникул: советы от известных деятелей Нижнего Тагила

Долгие праздники и обильные застолья - все это выбивает из рабочего ритма, однако уже 9 января нужно вернуться на работу. И сделать это лучше всего с максимальным комфортом, чтобы не обрести депрессию. Редакция TagilCity.ru узнала несколько секретов от известных деятелей города и делится их лайфхаками по легкому выходу на работу для тех, кто трудится по 5-дневному графику.

Восстанавливайте режим сна за 2-3 дня Первое, что советуют наши собеседники, - готовиться к рабочим будням за несколько дней до выхода на работу. Вставать раньше, по будильнику. Ложиться спать тоже пораньше - ближе к обычному режиму.

Все знают, что январь - самый «ленивый» месяц и виной тому новогодние праздники, которые длятся аж целых 10 дней и после них многим нужно еще столько же, что бы прийти в себя. Как же избежать синдрома «тухлой тефтельки» 9 января? Главные враги трудоспособности - это излишества в застольях и сбитый ритм сна. С этим стоит бороться в первую очередь - 2-3 дня максимум можно отдать себе на расслабление, а дальше нужно понемногу входить в ритм. Причем это не должно мешать отдыху - просто нужно планировать все походы в гости с застольями на первую половину дня, а прогулки и активности на вечернее время перед сном, который постепенно должен сдвигаться обратно к рабочему режиму,считает бизнесмен Валерий Овечкин.

Из обычного режима выбиваешься лишь на пару дней, а потом все становится на привычные рельсы. Может немного дольше спишь)) А так, я привык вставать рано, мне это нравится, даже в праздники. То есть, совет один - завести будильник за пару дней до начала рабочего периода и попытаться вставать в привычное время,рассказывает тагильский теле- и радиожурналист Алексей Слуцкий.

Я никогда не готовилась к выходу на работу. Мне кажется, праздники надоедают так, что туда хочется бежать. Но стараюсь ложиться пораньше в последние 2 дня,говорит журналист, КВНщица из Нижнего Тагила Ольга Объедкова.

Проводите время активно, а не на диване Залогом легкого выхода на работу с длинных каникул тагильчане считают активный образ жизни: даже в праздники они советуют не слишком много времени проводить в малоподвижном состоянии. Заряд бодрости тагильчанам обеспечивают прогулки на природе и любые другие физические активности.

8 января стоит провести на свежем воздухе, по возможности активно: сходить с детьми в ледовый городок, просто погулять или элементарно сделать домашнюю уборку и выхлопать ковёр на улице. Все это насытит организм кислородом, что благоприятно скажется на самочувствии. Пораньше лечь спать, и раннее пробуждение пройдёт менее болезненно,рассказывает TagilCity.ru фитнес-тренер Юлия Журавлева.

Не стоит все праздники проводить дома перед телевизором. Такое неожиданное расслабление для тела и мозга потом будет сложно быстро преодолеть утром 9-го января! Оптимальный отдых – это активности на природе (не связанные с излишествами в еде и алкоголе) или поездки за город (а, по возможности, и подальше). Помните – отдых – это способ восстановить энергию, а не впасть в анабиоз!уверен Валерий Овечкин.

Кстати, многие тагильчане стараются соблюдать спортивный режим даже в каникулы.

У меня режим: понедельник,среда, пятница по вечерам хожу в фитнес-клуб, занимаюсь спортом два часа на тренажёрах с тренером, стараюсь поддерживать себя в форме. Во вторник и четверг - йога, тоже с инструктором, полтора часа в день. В выходные катаюсь на лыжах или на снегоходе с сыном!рассказывает о своем образе жизни бизнесмен Анатолий Толстов.

Я считаю, что не стоит даже в праздники выбиваться из привычного режима, я, например, бегаю каждое утро, подъём в 6:30 утра в будние дни, в выходные - по желанию,делится руководитель аппарата «Молодой гвардии» Дмитрий Арды.

Стройте планы и ставьте цели на год Отсутствие планов и целей - враг успеху, считают собеседники редакции. Посвятить каникулы целеполаганию, подведению итогов года и в целом планированию своего будущего - именно так тагильчане хотят максимально эффективно выйти из длительных выходных дней.

Новогодние праздники – отличное время подвести итоги прошлого года, отпустить все проблемы и обиды и «очистить голову». Последние дни праздников – лучшее время для того, чтобы прописать (именно прописать) цели и задачи на следующий год! Я не знаю как, но это работает, и это простое действие уже приблизит вас к достижению поставленных задач в новом году,советует Валерий Овечкин.

Нужно набраться энтузиазма, начать разработку чего-то нового и тогда работа пойдет сама по себе, считает Дмитрий Арды.

Чтоб не так тяжело было выходить на работу после затяжных праздников, нужно в первую очередь правильно провести праздники, не перебарщивать с алкоголем, также вдоволь высыпаться и вкусно и правильно питаться. Также следует вспомнить прошедший год, все взвесить и поставить новые цели, цели должны вдохновлять вас на максимальные действия и желание двигаться в перед,уверен тагильский боксер Антон Шомин.

Конечно, настрой не тот, но чем раньше начнешь себя готовить, тем проще будет влиться в трудовые будни. На новый 2019 я поставил ряд целей в организации и очень жду 9 числа (так как все же ряд организаций пока отдыхает), чтобы начать в полную силу работать,говорит Константин Баштовой, директор Свердловской региональной общественной организации помощи маломобильным и гражданам с инвалидностью «Город без границ-НТ».

Любите свое дело по-настоящему Но самым главным мотиватором к выходу на работу, по мнению деятелей Нижнего Тагила, является любовь к тому, чем занимаешься. Многие из них работают даже в каникулы, потому что любимое дело стало образом жизни.

Для меня все очень просто! В рабочий режим входить не нужно, так как в выходные я постоянно заезжал на работу (не могу без неё))), проверял почту, анализировал результаты прошедшего года, планировал, что первоочерёдно необходимо сделать в первые рабочие дни этого года! Для меня работа - это образ жизни, поэтому желание идти на работу - оно постоянно!делится с читателями TagilCity.ru бизнесмен Анатолий Толстов.

Совет простой - мы и не останавливаемся. Два-три дня - и уже скучаем по работе, когда работа нравится, нет выходных, нет праздников, нет остановок! Просто надо любить свою работу, любимая работа - это семья, это друзья, это жизнь! уверен предприниматель Василий Гришков.

Поскольку у «нищих слуг нет», у нас рабочий режим не изменился. После встречи Нового года, мы стройными рядами поехали на работу)))) Считаю, что в деле помощи животным не должно быть выходных и праздников - пока празднуете, можно что-то упустить, кого-то потерять. К тому же, графики прививок и обработок не потерпят опозданий. Работа без выходных и праздников продолжается у нас уже восьмой год, поэтому проблем с дисциплиной у нас не бывает. Желание и силы идти на работу всегда есть потому, что наша работа пусть сложная эмоционально, но всегда приносит радость,рассказывает зоозащитница, общественница Диана Гордеева.

Работу мы выбираем сами. Хотим ли мы идти на работу, которую выбрали? Если нет, то, конечно, после длительного отдыха будет не очень позитивное начало трудовых будней. И тут каждый должен понимать, как справляться с данной задачей. Свою работу я также выбрал сам и сделал из неё хобби. Я директор общественной организации, и мне необходимо понимать ту ответственность и объём работы, которые на мне лежат. Поэтому, чтобы не копить работу и потом было легче влиться в рабочий режим, я долго не отдыхал. Последний день 2018 года я провёл в офисе до 8 вечера, праздновал Новый год я только ночью. А 2 числа я уже начал работать,делится своим опытом Константин Баштовой.