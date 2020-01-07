Свердловские власти высказались о задержании подозреваемого в браконьерстве постпреда
Сегодня, 15:12ОбществоФото: uralmsk.ru
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Представительство губернатора Свердловской области в органах государственной власти РФ прокомментировало информацию о задержании Александра Овчарова по подозрению в браконьерстве, пишет Е1.
В представительстве опровергли информацию о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении постпреда Александра Овчарова.
Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались, прокомментировали в представительстве губернатора региона.
Сам постпред, отвечая на вопрос, чем он занимался в охотничьем хозяйстве, сказал, что не стоит это уточнять из-за того, что СМИ могут «перевернуть информацию».
Напомним, по информации СМИ, Овчаров был задержан 6 января в Подмосковье. После этого на территории охотничьего хозяйства была найдена мертвая косуля.
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