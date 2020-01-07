Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

В светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости, сказал президент.

Путин отметил, что РПЦ и другие конфессии играют важную роль в укреплении духовно-­нравственных основ общества.