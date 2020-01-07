Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

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Президент России поздравил россиян с Рождеством, пожелав благополучия и здоровья. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
В светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости, сказал президент.
Путин отметил, что РПЦ и другие конфессии играют важную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества.
После богослужения глава государства поздравил присутствующих с Рождеством. Также он пообщался с настоятелем собора и вручил ему в подарок Тихвинскую икону Божией Матери. В ответ Путин получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.
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