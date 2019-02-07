Экс-директор екатеринбургского цирка Марчевский досрочно уволен по статье
Анатолий Марчевский, ранее занимавший пост директора цирка в Екатеринбурге, получил на руки трудовую книжку и расчёт. Увольнение произошло досрочно за «грубое нарушение трудовых обязанностей».
Поводом для досрочного увольнения стало представление прокуратуры о выявленных нарушениях в работе екатеринбургского цирка во время, пока Марчевский занимал руководящий пост. Следователи потребовали выявить виновных и наказать. В результате генеральный директор принял решение с 1 февраля уволить Анатолия Марчевского по соответствующей статье Трудового кодекса.
Ему были заданы пять вопросов, но ответить он смог лишь на один. В итоге Росгосцирк сам компенсировал в бюджет 13 млн рублей, которые были признаны потраченными Марчевским не целевым образом при ремонте фасада здания цирка. Где потраченные деньги сейчас, нам неизвестно, наверное, у кого-то они сейчас находятся,рассказал врио директора екатеринбургского цирка Александр Авраменко.
Сам Марчевский был удивлён произошедшим увольнением, но удивление это, с его слов, оказалось приятным, сообщает URA.ru.
У меня хорошее настроение и я не хочу себе его портить. Жизнь прекрасна и удивительна. Я продолжаю улыбаться. Я доволен, я счастлив, я на свободе,отметил бывший директор екатеринбургского цирка в интервью журналистам.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости