Экс-директор екатеринбургского цирка Марчевский досрочно уволен по статье

Поводом для досрочного увольнения стало представление прокуратуры о выявленных нарушениях в работе екатеринбургского цирка во время, пока Марчевский занимал руководящий пост. Следователи потребовали выявить виновных и наказать. В результате генеральный директор принял решение с 1 февраля уволить Анатолия Марчевского по соответствующей статье Трудового кодекса.

Ему были заданы пять вопросов, но ответить он смог лишь на один. В итоге Росгосцирк сам компенсировал в бюджет 13 млн рублей, которые были признаны потраченными Марчевским не целевым образом при ремонте фасада здания цирка. Где потраченные деньги сейчас, нам неизвестно, наверное, у кого-то они сейчас находятся,рассказал врио директора екатеринбургского цирка Александр Авраменко.

Сам Марчевский был удивлён произошедшим увольнением, но удивление это, с его слов, оказалось приятным, сообщает URA.ru.