После серии электроаварий в Серебрянке энергетики очистили зоны вокруг сетей
Сегодня, 11:49ОбществоФото: pixabay.com
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«МРСК Урала» провела работы на линии от Синегорска до Серебрянки по предотвращению аварийных отключений электросетей. Это обсудили сегодня, 7 февраля, на аппаратном совещании в мэрии Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Работали пять бригад четыре дня. Вырубили лишние деревья, очистили провода от наледи. Надеемся, аварийные отключения прекратятся, сказала начальник управления территориального развития и общественных связей Лидия Панникова.
Также она добавила, что по вопросам электроснабжения состоялась встреча с жителями села Баклушино с участием руководства МРСК Урала.
Напомним, ранее в районе садового товарищества по Серебрянскому тракту МУ МВД «Нижнетагильское» зафиксировали повреждение опор линии электропередачи, из-за которого ранее пять посёлков оставались без электроэнергии. В новогоднюю ночь без света остались три населённых пункта.
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