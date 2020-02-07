После серии электроаварий в Серебрянке энергетики очистили зоны вокруг сетей

Работали пять бригад четыре дня. Вырубили лишние деревья, очистили провода от наледи. Надеемся, аварийные отключения прекратятся, сказала начальник управления территориального развития и общественных связей Лидия Панникова.

Также она добавила, что по вопросам электроснабжения состоялась встреча с жителями села Баклушино с участием руководства МРСК Урала.