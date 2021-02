В Нижнем Тагиле десятки единиц спецтехники вышли на уборку снега и льда

В Нижнем Тагиле 24 единицы спецтехники направлена на уборку снега и льда, образовавшегося после дождя и снегопада.

Две дорожных службы Нижнего Тагила вывели в общей сложности 24 единицы спецтехники для уборки улиц, сообщается в группе «Тагил без ям» во «Вконтакте». «УБТ-Сервис» направил для борьбы со снегом шесть комбинированных дорожных машин, по два грейдера и трактора, по одному самосвалу, грейдеру и снегопогрузчику. «Тагилдорстрой» вывел на улицы девять комбинированных машин и три грейдера. Техника проводит патрульную уборку. Напомним, в Нижнем Тагиле 6 февраля прошел дождь из-за потепления. 7 февраля синоптики обещают в Свердловской области морозы до -31 градуса. В Нижнем Тагиле среди зимы пошел дождь

