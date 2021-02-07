В Нижнем Тагиле десятки единиц спецтехники вышли на уборку снега и льда

В Нижнем Тагиле десятки единиц спецтехники вышли на уборку снега и льда

Сегодня, 11:55ОбществоPhoto: группа "Дороги без дураков" во "ВКонтакте"
В Нижнем Тагиле 24 единицы спецтехники направлена на уборку снега и льда, образовавшегося после дождя и снегопада.

Две дорожных службы Нижнего Тагила вывели в общей сложности 24 единицы спецтехники для уборки улиц, сообщается в группе «Тагил без ям» во «Вконтакте».

«УБТ-Сервис» направил для борьбы со снегом шесть комбинированных дорожных машин, по два грейдера и трактора, по одному самосвалу, грейдеру и снегопогрузчику.

«Тагилдорстрой» вывел на улицы девять комбинированных машин и три грейдера.

Техника проводит патрульную уборку.

Напомним, в Нижнем Тагиле 6 февраля прошел дождь из-за потепления. 7 февраля синоптики обещают в Свердловской области морозы до -31 градуса.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
уборка улицуборка дорогуборка снегаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы