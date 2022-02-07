Агиней: В Коми студентам для учебы необходимо современное оборудование

Руслан Агиней, ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ), принял участие в круглом столе, который прошел в пресс-центре «Комсомольской правды». На нем федеральные и региональные эксперты рассмотрели вопросы касаемо системы среднего профессионального образования в Республике Коми.

По мнению и. о. министра образования, науки и молодежной политики региона Натальи Якимовой, сегодня в регионе действует вариативная сеть учреждений среднего профессионального образования, в состав которой входит 32 техникума и колледжа, пишет kp.ru. В системе обучаются 19 тысяч человек по 141 специальности. Более половины из них входят в перечень самых востребованных специальностей региона. Каждый год этот список пополняется еще двумя-тремя профессиями. Большую работу в данном направлении провел Агиней. В вузе была запущена программа переподготовки студентов, которые имеют среднее профессиональное образование в сфере переработки нефти и газа, рассчитанная на два с половиной года. Кроме этого, в УГТУ открывается новая кафедра – химико-технологическая, где учащиеся могут получить специальности в области нефте- и газопереработки. На первых этапах учащиеся получат общие знания о дисциплине, а после чего практические. Для этого необходимо приобретать современное оборудование, лаборатории и программные средства. Что касается экзаменов, то они должны быть практическими. Студенты должны доказать свои навыки и привлечь работодателя. Агиней считает, что если студенты не будут использовать в учебе современное оборудование, то у них не будет будущего в профессии. Поэтому необходимо вкладывать средства на развитие системы среднего профессионального образования. Следует отметить, что на сегодня молодежь от 15 до 34 лет активно уезжает из республики в другие города. Из них 32% - это квалифицированные рабочие. Также Агиней сообщил, что от 65% до 85% выпускников вуза работают по специальности. Из них 94% остаются работать в Коми. Необходимо видеть решение проблемы в комплексном подходе. В регионе создаются условия для экономического роста, создаются новые производства и расширяются существующие. Благодаря взаимодействию с отраслевыми гигантами, муниципалитеты создают комфортную городскую среду для жизни. Университетами решается вопрос насыщения кадрами экономики региона. Он считает, что только работа на одну общую цель способна повысить привлекательность жизни в Коми.

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