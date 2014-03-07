Ситуация с месторождением «Юрьев Камень»: Минприроды приостановило лицензию разработчика на один год

Были многочисленные обращения в различные инстанции, в том числе и к Губернатору, которого просили разобраться, почему разработчики «покушаются» на уникальные природные места близ горы Юрьев Камень и Черноисточинский пруд. Можно сказать, что именно активисты стали инициаторами того, чтобы этот вопрос поднялся на таком высоком уровне. Напомним, в Нижнем Тагиле даже состоялся экологический митинг , а на днях, 9 марта, общественная акция пройдет и в Екатеринбурге .

Приказ лишает добывающую компанию «Юрьев камень» возможности выполнения работ на целый год. Напомним, в прошлом году произошло то же самое – лицензия была приостановлена. Надо быть уверенным, что и в год «тишины» активисты и заинтересованные люди будут и дальше разбираться в том, почему лицензия на разработку Юрьевского месторождения была возобновлена изначально. Напомним, не так давно и сам Сергей Носов выразил намерение еще больше вникать в юридический вопрос этого дела.