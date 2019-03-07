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Мужчина оштрафован на 50 тысяч рублей за провоз в Екатеринбург 450 кг опасной икры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Caviar sandwich 1695360 1920

Мужчина оштрафован на 50 тысяч рублей за провоз в Екатеринбург 450 кг опасной икры

Сегодня, 15:25ОбществоФото: pixabay.com
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