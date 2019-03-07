Мужчина оштрафован на 50 тысяч рублей за провоз в Екатеринбург 450 кг опасной икры

Установлено, что в ноябре 2018 года мужчина, обманув своего знакомого, с его помощью провез из Петропавловска-Камчатского в Екатеринбург 450 кг зернистой икры рыб лососевых пород. Икру мужчина намеревался реализовать. Груз был изъят сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Кольцово.

В продукции экспертами было выявлено наличие бактерий золотистого стафилококка и превышение допустимого количества микроорганизмов, таким образом, икра представляла потенциальную опасность для потребителей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.