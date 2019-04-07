Общественники сообщили о росте числа подростковых банд в городах России

Общественники утверждают, что практически в каждой российской школе существуют представители банд, которые занимаются вовлечением подростков в незаконную деятельность.

Набор в «бойцы» ведется постоянно. Некоторые вступают в ОПГ вполне осознанно, но большинство — в результате прессинга «старших товарищей». Если не вступишь — станешь «дойной коровой», будешь все время платить деньги. Не будешь платить — начнут избивать. Такое происходит повсеместно,рассказал журналистам экс-сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности.

Масштаб некоторых молодёжных групп перерастает в целые структуры с чёткой иерархией и определенной внутренней системой.

Некоторые выходят сами, хотя это непросто, чаще всего приходится откупаться. Некоторых «вытаскивают» родители. Но многие остаются. Это удобно — у тебя всегда есть защита, есть возможности, появляются деньги,рассказал бывший член одной из молодежных группировок.

Причиной подобной ситуации специалисты видят в ухудшении благосостояния граждан, особенно в небольших городах. Именно хроническое безденежье становится поводом вступить в банду.

Согласно последним исследованиям, людям в регионах зачастую не хватает денег даже на самое необходимое. А молодежи хочется всего и сразу. Когда нет ни денег, ни перспектив молодыми людям нечего терять: они хотят жить не хуже того мальчика, за которым папа приезжает в школу на «Бентли»,прокомментировала положение дел глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

При этом, общественники беспокоятся, что ситуация с каждым годом будет только ухудшаться. Многие подростки не имеют возможности занять себя чем-либо (например, посещать спортивные секции, так как они платные), а родители игнорируют детей, так как постоянно заняты поисками средств к существованию. Со стороны правоохранительных органов активных действий ждать не стоит, так как они зачастую закрывают глаза на существование молодёжных банд.