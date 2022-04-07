Тагильское подразделение АЗС «Уралконтрактнефть» задолжало 3,2 млн за топливо

Тагильская компания «Нефтетрейдинг», которая является официальным представителем сети АЗС «Уралконтрактнефть», не оплатила дизель и неустойку на сумму более 3,2 миллиона рублей. Поставщик пытается вернуть долг через суд.

Долг в три миллиона Владелец тагильского подразделения сети УКН Евгений Попов и директор компании Наталья Кокая стали ответчиками в суде Ленинского района. Иск подало ООО «Инвест менеджмент» — компания потребовала взыскать с представителя трейдера ГСМ долг в размере 3,6 млн рублей, а также неустойку 450 тысяч и судебные издержки на сумму 28 тысяч рублей. Согласно материалам дела, в апреле прошлого года ООО «Нефтетрейдинг» заключило договор с «Инвест менеджментом» на поставку 65 тонн дизельного топлива ЕВРО сорта С. Стороны подписали два приложения: на поставку дизеля на сумму 3,5 млн рублей 26 июня, затем на еще одну поставку на сумму более 3,5 млн рублей 6 июля. Оплатить товар владелец подразделения АЗС должен был 26 июля и 16 августа прошлого года. Поставщик выполнил обязательства — доставил нефтепродукты на сумму больше 7 млн рублей. Однако владельцы ООО «Нефтетрейдинг» в указанный срок оплатили лишь 3,8 миллиона рублей. По договору, если в указанный срок средства не внесены, покупатель платит пени 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки. Более того, стоимость тонны дизеля увеличивается каждые пять дней просрочки на 250 рублей, в результате сумма пересчитывается на весь объем привезенного товара. В декабре 2021 года представители поставщика подали в суд на покупателя. Районный судья удовлетворил иск — УКН должен «Инвест менеджменту» 3,6 млн рублей долга, 450 тысяч пени и 28 тысяч за судебные издержки. Однако ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Пересмотр дела Оказалось, что владельцы автозаправок гасили долг частями — вносили от 50 до 150 тысяч рублей с сентября по декабрь 2021 года. Некоторые платежи суд первой инстанции не учел, поэтому сумма долга в решении оказалась завышена. Свердловский суд с учетом частичных выплат изменил сумму долга, соответственно, пересчитал пени и издержки. В результате рассмотрения апелляции ООО «Нефтетрейдинг» должен выплатить поставщику 2,9 млн за дизель, 358 тысяч рублей неустойки и 22,8 тысячи за госпошлину. Ранее с тагильской фирмой судились и другие поставщики топлива. Так, «Уральская нефтяная компания» требовала долг в 510 тысяч рублей, но забрала иск, вследствие чего производство по делу было прекращено. Также в прошлом году от тагильского подразделения УКН часть оплаты за отгруженное топливо не получили ООО «ТД Петротекс» и ООО «Химпартнеры». ООО «Нефтетрейдинг» имеет сеть АЗС в разных районах Тагила, а также обеспечивает топливом муниципальные и региональные учреждений. В этом году компания получила 10 госконтрактов, в том числе от Администрации ГГО на сумму 501 тысячи, ЦГБ Верхней Туры (994 тысячи рублей), отряда противопожарной службы № 20 (589 тысяч), ИК-6 ГУФСИН (226 тысяч). Кто владелец Владельцем ООО «Нефтетрейдинг» является Евгений Попов — бывший бизнес-партнер банкрота Вадима Батарева и сына экс-мэра Михаила Диденко. Сейчас фактически комплексом компаний, связанных с нефтетрейдингом, управляют Евгений Попов и Наталья Кокая. Помимо тагильского подразделения АЗС Попов владеет 90% ООО «АЗС Плюс», 80% «АЗС-Комплект», 71% «Комплекса АЗС», а также активами еще нескольких компаний, в числе которых ООО «Александровский» (ТЦ «Александровский пассаж»). Остальные доли ТЦ принадлежат Вадиму Батареву (30%), Михаилу Диденко (30%) и Наталье Кокая (10%). Напомним, что ранее арбитражный управляющий выставил долю Батарева на торги, но желающих ее приобрести так и не нашлось.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter