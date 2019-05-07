Главный прокурор Свердловской области заработал за год 3,2 миллиона

Согласно данным, размещенным на сайте прокуратуры, в 2018 году по уровню дохода лидером стал прокурор Шалинского района Дмитрий Фамутдинов, он заработал 4,5 миллиона рублей. При том, что год назад он задекларировал доход в размере 1,3 миллиона рублей. В 2018 году Фармутдинов совместно с супругой приобрел квартиру площадью 54 квадратных метра. Ранее сотрудник надзорного ведомства декларировал жилплощадь в 34 квадратных метра.

Главный прокурор Свердловской области Сергей Охлопков задекларировал 3,2 миллиона рублей. Сумма не сильно отличается от декларации 2017 года, тогда Охлопков заработал 3 миллиона рублей. Его супруга за год заработала 913 тысяч рублей, что на одну тысячу рублей больше, чем в 2017 году. В пользовании у супругов - квартиры площадью 55 квадратных метров и 123 квадратных метра. Охлопков владеет иномаркой Toyota Land Cruiser Prado, пользуется парковочным местом, зарегистрированным на супругу.