Свердловская экс-чиновница Глацких зарегистрировала свой фонд

Организация «Ты сможешь сам» официально зарегистрирована 26 апреля, ее директором является Ольга Глацких. В графе о виде деятельности написано: «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки». Зарегистрирован фонд по адресу улица Бехтерева, 3 в Екатеринбурге. Согласно карте города, по данному адресу расположена жилая многоэтажка. Данных о финансовой деятельности организации пока нет.