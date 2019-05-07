Свердловская экс-чиновница Глацких зарегистрировала свой фонд
Экс-глава Департамента молодежной политики Свердловской области официально зарегистрировала свой фонд «Ты сможешь сам», сообщает Ура.ру со ссылкой на данные системы «Сбис».
Организация «Ты сможешь сам» официально зарегистрирована 26 апреля, ее директором является Ольга Глацких. В графе о виде деятельности написано: «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки». Зарегистрирован фонд по адресу улица Бехтерева, 3 в Екатеринбурге. Согласно карте города, по данному адресу расположена жилая многоэтажка. Данных о финансовой деятельности организации пока нет.
Ранее Ольга Глацких провела в Нижнем Тагиле турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам» и сообщила, что он положил старт созданию одноименного фонда, который станет «социальным лифтом для юных спортсменов». Также экс-чиновница анонсировала открытие в Испании детского спортивного лагеря.
В настоящий момент Ольга Глацких занимает должность заместителя директора ДИВС «Уралочка».