Губернатор ввел масочный режим во всех городах Свердловской области
Сегодня, 17:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Евгений Куйвашев подписал указ о введении масочного режима во всех муниципалитетах Свердловской области, рассказали в региональном оперативном штабе.
Сюжеты: Коронавирус
С 7 мая для всех свердловчан обязательно ношение масок при посещении общественных мест, а также при нахождении в закрытых помещениях.
Ранее масочный режим, введенный с 1 по 11 мая, касался только тех муниципалитетов, где были зафиксированы случаи заражения COVID-19.
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