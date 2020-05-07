В Нижнем Тагиле из-за пандемии в детских лагерях перенесли начало смены
В загородных лагерях Нижнего Тагила из-за пандемии коронавируса перенесли начало первой смены, сообщили TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.
По Нижнему Тагилу мы первую смену пока не отменили, пока не было принято такого решения. Не 1 июня планируем начать, а 13. Все будет зависеть от ситуации. Пока идет подготовка к проведению сезона, рассказала TagilCity.ru начальник управления образования Татьяна Удинцева.
Она уточнила, что у первоклассников учебный год закончится, как и планировалось, 22 мая, а у остальных школьников — 29 мая.
Кроме того, последние звонки могут не состояться, если введенные из-за коронавируса ограничения не будут отменены, так как запрет на проведение массовых мероприятий сохранится. Однако они будут проведены в формате онлайн.
Будем проводить в каких-то иных онлайн-формах. Сейчас одну у нас использовали педагоги для празднования Дня Победы — это онлайн-митинги, онлайн-флешмоб, рассказала Татьяна Удинцева.
Прием заявлений на путевки в санатории и лагеря Нижнего Тагила стартовал 15 апреля. Ранее из-за пандемии коронавируса была отменена весенняя оздоровительная компания.