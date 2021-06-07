Ирбитский молочный завод исключил из плана приватизации Евгений Куйвашев

О таком решении глава Свердловской области написал на своей странице в Instagram. Он отметил, что на него повлияла, в том числе, обеспокоенность сотрудников Ирбитского молочного завода.
Штат у завода — около 1700 человек, это крупнейшее предприятие на востоке региона. И понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен, рассказал Евгений Куйвашев.
По его словам, на предприятии необходимо обеспечить стабильную работу прежде, чем будут предприняты дальнейшие шаги.
Также губернатор отметил, что в 2020 году Ирбитский молочный завод закупил почти 200 тысяч тонн молока. Ежегодно предприятие направляет сельхозпроизводителям на посевную порядка 400 миллионов рублей.
Напомним, в конце апреля 2021 года губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева возмутили цены на продукцию уральских производителей во время рабочего визита в Богданович.