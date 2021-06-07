Ирбитский молочный завод исключил из плана приватизации Евгений Куйвашев

Штат у завода — около 1700 человек, это крупнейшее предприятие на востоке региона. И понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен, рассказал Евгений Куйвашев.