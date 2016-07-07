6 тагильских семей вышли в финал городского конкурса «Молодая семья»

На днях стали известны финалисты 14-го городского конкурса «Молодая семья». Это семья Тарасовых, Замураевых, Николаевых, Зимаревых, Коротких и Абакумовых.

Именно они стали лучшими на фестивале «Крепкие семьи Тагила». Он проходил в минувшие выходные у ФОКа «Президентский». Семьи боролись за победу в различных конкурсах. Например, семьям было необходимо высадить декоративные кусты у входа в спортивный комплекс.

После этого тагильчане пытались достичь золотых результатов норм ГТО. В частности, семьи преодолевали 100-метровку, женщины отжимались, мужчины поднимали 16-килограммовую гирю, все вместе проходили тест на гибкость. Кроме того, участники качали пресс, метали снаряды и прыгали в длину с места.

9 июля во Дворце молодежи финалисты конкурса будут соревноваться в своей эрудиции: интеллектуальный конкурс – первое испытание.