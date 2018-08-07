Магазин «Дикси» продавал гнилые овощи в Нижнем Тагиле

Тагильчанка пожаловалась на магазин торговой сети «Дикси», расположенный на улице Пархоменко, 131. Она сделала фото испорченных овощей и разместила пост в Сети. В коробках лежат пожелтевшие дряблые огурцы, на другом фото овощи покрыты плесенью. Еще на одном снимке – фасованная продукция: заплесневелые помидоры и гнилые огурцы от производителя «Чурилово», помеченные на этикетке как «свежие». В коробках с болгарским перцем и морковью – также испорченный товар.

В начале августа я пришла в магазин «Дикси», который находится на улице Пархоменко. Пройдя в овощной отдел, я была шокирована. Все овощи были испорченные. Огурцы и помидоры с плесенью, гнилые морковь и перец. Я не понимаю, в этом магазине вообще никто не следит за испорченным товаром? Как такое можно продавать? Я не поленилась и сделала фото гнилых овощей, написала пост в социальных сетях, пожаловалась тагильчанка.

Редакция TagilCity.ru обратилась в пресс-службу ГК «Дикси» в Москве. Получить оперативный комментарий от специалистов не удалось.