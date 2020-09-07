Губернатор Свердловской области снова продлил ряд ограничений по коронавирусу

Напомним, что сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия перевода всех школ Свердловской области на дистант. По его словам, учебные заведения будут переходить в онлайн полностью, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%.