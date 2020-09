Губернатор Свердловской области снова продлил ряд ограничений по коронавирусу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу на территории региона до 14 сентября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно документу, режим самоизоляции будет действовать для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями еще неделю. Также граждане Свердловской области должны продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Указ главы региона вступает в силу 8 сентября 2020 года. Photo: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области Напомним, что сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия перевода всех школ Свердловской области на дистант. По его словам, учебные заведения будут переходить в онлайн полностью, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%. Стали известны условия перевода всех школ Урала на дистант

