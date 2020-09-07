Губернатор Свердловской области снова продлил ряд ограничений по коронавирусу

Губернатор Свердловской области снова продлил ряд ограничений по коронавирусу

Сегодня, 17:23ОбществоPhoto: pixabay.com
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу на территории региона до 14 сентября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно документу, режим самоизоляции будет действовать для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями еще неделю.

Также граждане Свердловской области должны продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Указ главы региона вступает в силу 8 сентября 2020 года.

Photo:Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области

Напомним, что сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия перевода всех школ Свердловской области на дистант. По его словам, учебные заведения будут переходить в онлайн полностью, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%.

Stories:
КоронавирусЕкатеринбург
Related news:
Евгений КуйвашевограниченияЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы