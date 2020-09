В прошедшие выходные в Нижнем Тагиле простились с епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением, который покинул город, уехав в Москву, сообщает пресс-служба епархии.

Торжественные проводы состоялись после литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Нижний Тагил посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Губернатор пожелал владыке Евгению удачи на новом месте, а также не забывать Нижний Тагил. Куйвашев вручил владыке картину, на которой изображён Храм на Крови. Митрополит Кирилл поздравил тагильчан с возвращением владыки Алексия, который родился в Нижнем Тагиле. Куйвашев проводил нижнетагильского епископа Евгения в Москву Photo: пресс-служба епархии Напомним, что епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений назначен викарием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его место занял епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Патриарх Кирилл забрал в Москву Нижнетагильского епископа Евгения

