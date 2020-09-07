Куйвашев проводил нижнетагильского епископа Евгения в Москву

Губернатор пожелал владыке Евгению удачи на новом месте, а также не забывать Нижний Тагил. Куйвашев вручил владыке картину, на которой изображён Храм на Крови. Митрополит Кирилл поздравил тагильчан с возвращением владыки Алексия, который родился в Нижнем Тагиле.