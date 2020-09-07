Куйвашев проводил нижнетагильского епископа Евгения в Москву

Куйвашев проводил нижнетагильского епископа Евгения в Москву

Сегодня, 19:17ОбществоPhoto: пресс-служба епархии
В прошедшие выходные в Нижнем Тагиле простились с епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением, который покинул город, уехав в Москву, сообщает пресс-служба епархии.

Торжественные проводы состоялись после литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Нижний Тагил посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Губернатор пожелал владыке Евгению удачи на новом месте, а также не забывать Нижний Тагил. Куйвашев вручил владыке картину, на которой изображён Храм на Крови. Митрополит Кирилл поздравил тагильчан с возвращением владыки Алексия, который родился в Нижнем Тагиле.

Куйвашев проводил нижнетагильского епископа Евгения в Москву
Photo:пресс-служба епархии

Напомним, что епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений назначен викарием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его место занял епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
церковьепископНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы