Куйвашев проводил нижнетагильского епископа Евгения в Москву

Торжественные проводы состоялись после литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Нижний Тагил посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Губернатор пожелал владыке Евгению удачи на новом месте, а также не забывать Нижний Тагил. Куйвашев вручил владыке картину, на которой изображён Храм на Крови. Митрополит Кирилл поздравил тагильчан с возвращением владыки Алексия, который родился в Нижнем Тагиле.
Напомним, что епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений назначен викарием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его место занял епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.