«Уральские авиалинии» предложили матери и ее 8-летнему сыну лететь разными рейсами

Как рассказал глава семейства, они должны были вылететь в Симферополь, но компания поменяла маме билет, и теперь ее рейс назначен на 06:00. Ребенку оставили прежний билет. Такое решение объяснили перегруженностью борта. В офисе компании сослались на человеческий фактор и поменяли билет, чтобы ребенок отправился в путешествие вместе с мамой.