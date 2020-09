«Уральские авиалинии» предложили матери и ее 8-летнему сыну лететь разными рейсами

Жительница Екатеринбурга должна была отправиться в Крым вместе со своим восьмилетним сыном, но незадолго до вылета компания «Уральские авиалинии» предложила матери и ребенку полететь разными рейсами, сообщает Е1.

Как рассказал глава семейства, они должны были вылететь в Симферополь, но компания поменяла маме билет, и теперь ее рейс назначен на 06:00. Ребенку оставили прежний билет. Такое решение объяснили перегруженностью борта. В офисе компании сослались на человеческий фактор и поменяли билет, чтобы ребенок отправился в путешествие вместе с мамой. Напомним, сегодня глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов усомнился в целесообразности использования компанией Red Wings аэропорта Кольцово как транзитной точки. Глава «Уральских авиалиний» раскритиковал запуск транзитного хаба в Кольцово

