В Нижнем Тагиле 800 человек поддержали инициативу прямых выборов мэра

В Нижнем Тагиле 800 человек поддержали инициативу прямых выборов мэра

Сегодня, 14:33ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле за возврат прямых выборов мэра было собрано 800 подписей. Об этом сообщается в группе общественного движения «Тагил за перемены» во «Вконтакте».

В общей сложности инициаторами было собрано более 12 тысяч подписей по всей Свердловской области.

Напомним, сбор подписей проводился в поддержку законопроекта. Если он соберет 10 тысяч подписей, то его рассмотрит Заксобрание. Активисты решили собрать больше, так как часть при проверке отсеется. Полиция в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле неоднократно требовала от активистов убрать кубы для сбора подписей. Кроме того, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков получил штраф за организацию незаконного публичного мероприятия.

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