В Нижнем Тагиле 800 человек поддержали инициативу прямых выборов мэра

Напомним, сбор подписей проводился в поддержку законопроекта. Если он соберет 10 тысяч подписей, то его рассмотрит Заксобрание. Активисты решили собрать больше, так как часть при проверке отсеется. Полиция в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле неоднократно требовала от активистов убрать кубы для сбора подписей. Кроме того, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков получил штраф за организацию незаконного публичного мероприятия.