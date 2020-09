В Нижнем Тагиле 800 человек поддержали инициативу прямых выборов мэра

В Нижнем Тагиле за возврат прямых выборов мэра было собрано 800 подписей. Об этом сообщается в группе общественного движения «Тагил за перемены» во «Вконтакте».

В общей сложности инициаторами было собрано более 12 тысяч подписей по всей Свердловской области. Напомним, сбор подписей проводился в поддержку законопроекта. Если он соберет 10 тысяч подписей, то его рассмотрит Заксобрание. Активисты решили собрать больше, так как часть при проверке отсеется. Полиция в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле неоднократно требовала от активистов убрать кубы для сбора подписей. Кроме того, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков получил штраф за организацию незаконного публичного мероприятия.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter