Депутат гордумы Екатеринбурга Пирожков оспорил штраф за сбор подписей за выборы мэра

Депутат гордумы Екатеринбурга Пирожков оспорил штраф за сбор подписей за выборы мэра

10 августа, 17:11ОбществоPhoto: личная страница Андрея Пирожкова во "Вконтакте"
Депутат городской думы Андрей Пирожков оспорил штраф за организацию сбора подписей за возврат прямых выборов мэра в Свердловской областном суде. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Свою вину он не признает, так как является членом зарегистрированной Законодательным собранием Свердловской области инициативной группы. Кроме того, он считает, что целью проведения публичного мероприятия является свободное выражение и формирование требований, а также выдвижение политических требований. Однако в рамках сбора подписей подобные требования не выдвигались, потому что граждане приходили на место с уже сформированным мнением. Целью мероприятия является исключительно сбор подписей.

Наличие сборно-разборной конструкции и нахождение в непосредственной близости нескольких человек, объединенных одной целью, не является достаточным основанием для определения данного мероприятия, как публичного, сказано в тексте жалобы.

Там же отмечается, что она была установлена для сохранности подписных листов от внешних факторов и информирования граждан о месте сбора подписей.

Напомним, ранее Андрей Пирожков был оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию незаконного публичного мероприятия. Кроме того, полицейские в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле неоднократно настаивали на том, чтобы общественники убрали кубы.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
штрафжалобадепутатЕкатеринбургАндрей Пирожков
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Best of
week
month
Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Названы вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей в Нижнем Тагиле
В Свердловской области школьникам разрешат не надевать маски
В Свердловской области объявили предупреждение о НМУ
«Народная» оппозиция. Кто может повести тагильчан на массовые протесты?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb