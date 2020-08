Депутат гордумы Екатеринбурга Пирожков оспорил штраф за сбор подписей за выборы мэра

Депутат городской думы Андрей Пирожков оспорил штраф за организацию сбора подписей за возврат прямых выборов мэра в Свердловской областном суде. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Свою вину он не признает, так как является членом зарегистрированной Законодательным собранием Свердловской области инициативной группы. Кроме того, он считает, что целью проведения публичного мероприятия является свободное выражение и формирование требований, а также выдвижение политических требований. Однако в рамках сбора подписей подобные требования не выдвигались, потому что граждане приходили на место с уже сформированным мнением. Целью мероприятия является исключительно сбор подписей. Наличие сборно-разборной конструкции и нахождение в непосредственной близости нескольких человек, объединенных одной целью, не является достаточным основанием для определения данного мероприятия, как публичного, сказано в тексте жалобы. Там же отмечается, что она была установлена для сохранности подписных листов от внешних факторов и информирования граждан о месте сбора подписей. Напомним, ранее Андрей Пирожков был оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию незаконного публичного мероприятия. Кроме того, полицейские в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле неоднократно настаивали на том, чтобы общественники убрали кубы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter