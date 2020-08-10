Депутат гордумы Екатеринбурга Пирожков оспорил штраф за сбор подписей за выборы мэра

Свою вину он не признает, так как является членом зарегистрированной Законодательным собранием Свердловской области инициативной группы. Кроме того, он считает, что целью проведения публичного мероприятия является свободное выражение и формирование требований, а также выдвижение политических требований. Однако в рамках сбора подписей подобные требования не выдвигались, потому что граждане приходили на место с уже сформированным мнением. Целью мероприятия является исключительно сбор подписей.