Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков опротестует в суде свой штраф, выписанный ему за сбор подписей за прямые выборы мэра, пишет E1.

Я категорически не согласен со штрафом. Правомерность моих действий прописана в свидетельстве, выданным заксобранием Свердловской области,говорит депутат. Заседание Областного суда пройдет завтра 10 августа. Ранее мы писали, что депутата городской думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова Ленинский районный суд оштрафовал за организацию незаконного публичного мероприятия по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ на 20 тысяч рублей.

