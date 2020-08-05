Депутата Пирожкова оштрафовали за организацию сбора подписей за прямые выборы мэра

Из-за того, что на кубы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Белоярске одновременно пришли и сотрудники полиции и сотрудники Министерства общественной безопасности с понятной целью — препятствовать сбору подписей и, соответственно, выписать на всех протоколы об административных правонарушениях. […] Значит боятся, значит, все правильно делаем, рассказал TagilCity.ru депутат.

По словам адвоката Антона Косачева, представляющего интересы Пирожкова, они не согласны с позицией обвинения.

Наша позиция заключается в том, что данное событие не является публичным мероприятием поскольку у нас есть федеральный закон № 54 «О митингах, шествиях и иных публичных мероприятиях», где указано, что для признания мероприятия публичным, необходима следующая цель: формирование мнений либо выдвижение требований. Соответственно, по данному событию данные цели не преследовались, объяснил TagilCity.ru Косачев.

Кроме того, адвокат отметил, что по мнению сотрудников полиции и Министерства общественной безопасности Свердловской области, нанесение надписей на куб является агитацией. Однако позиция защиты состоит в том, что надписи ни к чему не призывают и ничего не агитируют, а сделаны только для информирования людей, чтобы они знали куда идут, что там можно поставить свою подпись.

Кроме того, адвокат добавил, что, согласно рапорту одного из сотрудником Министерства общественной безопасности, проявлением агитации является использование российского флага.

Это абсурд, потому что каждый гражданин может вывешивать флаг Российской федерации, если над ним не осуществляется надругательства, рассказал TagilCity.ru адвокат Косачев.