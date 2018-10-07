Пропавший в Нижнем Тагиле Алексей Котовщиков может скрываться из-за долгов

Пропавший тагильчанин Алексей Котовщиков может скрываться из-за долгов перед клиентами или кредиторами.
4 октября в Нижнем Тагиле пропал Алексей Котовщиков 1972 года рождения. Родственники пропавшего сообщили, что последний раз мужчину видели, когда он уехал на собственной машине чёрная Volvo Е282РЕ 96 из гаража на ГГМ в 11:10 4 октября. Больше пропавшего никто не видел.
Источники TagilCity.ru сообщают, что мужчина мог накопить долги перед партнерами или клиентами и поэтому исчезнуть.
Алексей Котовщиков является генеральным директором, а также совместно с неким Алексеем Непомнящим, совладельцем ООО «Ломбард Авто+», которое зарегистрировано 21.04.2015 года по адресу: Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 58А, офис 11.
Основным видом деятельности компании является предоставление краткосрочных займов под залог автомобилей. По телефону, указанному на сайте ломбарда, никто не отвечает.
Сестра Котовщикова Ольга Соломенникова информацию о долгах брата не подтверждает и не опровергает. От общения с журналистами родственница отказалась.