Пропавший в Нижнем Тагиле Алексей Котовщиков может скрываться из-за долгов

4 октября в Нижнем Тагиле пропал Алексей Котовщиков 1972 года рождения. Родственники пропавшего сообщили, что последний раз мужчину видели, когда он уехал на собственной машине чёрная Volvo Е282РЕ 96 из гаража на ГГМ в 11:10 4 октября. Больше пропавшего никто не видел.

Источники TagilCity.ru сообщают, что мужчина мог накопить долги перед партнерами или клиентами и поэтому исчезнуть.

Алексей Котовщиков является генеральным директором, а также совместно с неким Алексеем Непомнящим, совладельцем ООО «Ломбард Авто+», которое зарегистрировано 21.04.2015 года по адресу: Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 58А, офис 11.

Основным видом деятельности компании является предоставление краткосрочных займов под залог автомобилей. По телефону, указанному на сайте ломбарда, никто не отвечает.