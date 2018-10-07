Ранее судимый житель Каменска-Уральского попался полиции с наркотической заначкой

4 октября на улице Степана Разина в Каменск-Уральском наряд ППСП задержал местного жителя, у которого было обнаружено и изъято наркотическое вещество массой 0,39 грамма. В ходе проверки установлено, что задержанный был ранее судим, сообщает «Вечерний Екатеринбург».