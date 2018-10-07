Ранее судимый житель Каменска-Уральского попался полиции с наркотической заначкой
Сегодня, 11:00Общество
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Против ранее судимого жителя Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело за хранение наркотических веществ. Злоумышленник попался наряду патрульно-постовой службы.
4 октября на улице Степана Разина в Каменск-Уральском наряд ППСП задержал местного жителя, у которого было обнаружено и изъято наркотическое вещество массой 0,39 грамма. В ходе проверки установлено, что задержанный был ранее судим, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
По факту задержания было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России.
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