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Заработал 615 тыс. рублей: наркосбытчик из Алапаевска приговорен к 19 годам колонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заработал 615 тыс. рублей: наркосбытчик из Алапаевска приговорен к 19 годам колонии

Сегодня, 18:30Общество
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