Заработал 615 тыс. рублей: наркосбытчик из Алапаевска приговорен к 19 годам колонии

Установлено, что житель Алапаевска в период с апреля по сентябрь 2017 года через интернет закупал наркотические вещества в Екатеринбурге, которые потом привозил в родной город. Расфасовав наркотики на разовые дозы, он продавал их через социальные сети бесконтактным способом по 400 рублей за грамм.