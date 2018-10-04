Заработал 615 тыс. рублей: наркосбытчик из Алапаевска приговорен к 19 годам колонии
Житель Алапаевска, осуществлявший перепродажу наркотических веществ через интернет, приговорен к 19 годам лишения свободы.
Установлено, что житель Алапаевска в период с апреля по сентябрь 2017 года через интернет закупал наркотические вещества в Екатеринбурге, которые потом привозил в родной город. Расфасовав наркотики на разовые дозы, он продавал их через социальные сети бесконтактным способом по 400 рублей за грамм.
За указанный период наркосбытчик заработал 625 тыс. рублей на продаже запрещенного товара. Доказаны факты сбыта наркотического средства подсудимым 16 лицам.
В начале сентября 2017 года 27-летний житель Алапаевска был задержан при попытке разместить тайник-закладку. В процессе обыска в снимаемой им квартире были найдены и изъяты наркотические средства, электронные весы, сим-карты, банковские карты и пакетики зип-лок.
Алапаевский городской суд признал наркосбытчика виновным и приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.