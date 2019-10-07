В Екатеринбурге задержали фанатов «Зенита»

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Фанаты «Зенита» устроили протест во время матча петербургской команды с «Уралом» 6 октября, сообщает издание Sports.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Перед матчем во время традиционного шествия нескольких фанатов команды «Зенит» задержали в Екатеринбурге сотрудники полиции. Из-за этого на 60-й минуте матча фанаты петербургского клуба покинули гостевой сектор стадиона.
В полиции сообщили, что информация касательно инцидента уточняется.
Поддержать игроков «Зента» приехали несколько тысяч фанатов. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «Зенита».
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