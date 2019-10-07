В Свердловской области отчитались о полной подаче отопления

По данным на утро сегодняшнего дня в Свердловской области отопление подано во все дома, это 89,12 миллиона квадратных метра жилья, к теплоснабжению подключены все соцобъекты. Министр ЖКХ региона Николай Смирнов подчеркнул, что запуск тепла прошел без системных сбоев.