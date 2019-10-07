В Свердловской области отчитались о полной подаче отопления
Сегодня, 11:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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94 муниципалитета Среднего Урала отчитались о полной подаче тепла, сообщает Накануне.ру со ссылкой на правительство региона.
По данным на утро сегодняшнего дня в Свердловской области отопление подано во все дома, это 89,12 миллиона квадратных метра жилья, к теплоснабжению подключены все соцобъекты. Министр ЖКХ региона Николай Смирнов подчеркнул, что запуск тепла прошел без системных сбоев.
Жителям МКД региона рекомендовано в случае низких температур теплоносителей обращаться в управляющие компании. В случае, если вопросы не решены, жители муниципалитетов могут обращаться на горячую линию, список телефонов опубликован на сайте Министерства ЖКХ Свердловской области.
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