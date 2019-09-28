«Износ сетей 90%»: мэр Нижнего Тагила объяснил, почему на Вагонке нет отопления

Больше всего жалоб поступило от жителей Вагонки. Там без отопления остается часть домов на улице Зари. Также в выходные отключать батареи садике, школе и в некоторых домах на улице Пихтовой. В МУП «Горэнерго-НТ» поясняют, что все работы будут завершены до 20 октября.

Владислав Пинаев пояснил, что на Вагонке ситуация с теплосетями довольно плачевная:

На Вагонке износ сетей – 90%. То есть, сетей нет! Там перекрестились – и пошли в отопительный сезон.

В Ленинском и Тагилстроевском районах проблемы локальные. В некоторых домах нет тепла из-за того, что жильцы не могут договориться с УК.

Комментируя ситуацию с отоплением, Владислав Пинаев пояснил, что ранее никогда не выделялось 50 млн рублей на ремонты. Работы раньше не проводились так тщательно: