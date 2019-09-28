«Износ сетей 90%»: мэр Нижнего Тагила объяснил, почему на Вагонке нет отопления
Жители Нижнего Тагила направили сотни жалоб на сервис «Городской контроль» в связи с отсутствием отопления в домах. Мэр города попросил горожан немного потерпеть, чтобы зимой не произошла большая коммунальная авария из-за изношенных сетей, пишет ИА «Все новости».
Больше всего жалоб поступило от жителей Вагонки. Там без отопления остается часть домов на улице Зари. Также в выходные отключать батареи садике, школе и в некоторых домах на улице Пихтовой. В МУП «Горэнерго-НТ» поясняют, что все работы будут завершены до 20 октября.
Владислав Пинаев пояснил, что на Вагонке ситуация с теплосетями довольно плачевная:
На Вагонке износ сетей – 90%. То есть, сетей нет! Там перекрестились – и пошли в отопительный сезон.
В Ленинском и Тагилстроевском районах проблемы локальные. В некоторых домах нет тепла из-за того, что жильцы не могут договориться с УК.
Комментируя ситуацию с отоплением, Владислав Пинаев пояснил, что ранее никогда не выделялось 50 млн рублей на ремонты. Работы раньше не проводились так тщательно:
Кто-то должен взять на себя ответственность и начать работу по ремонту сетей. Раньше латали дыры, хомутами закрепляли, лишь бы только скрыть это хозяйство, закопать заново и пусть стоит. Восемь лет последних никто ничего не делал, только деньги дербанили. Поэтому у нас главная задача – до зимы максимальное количество коммуникаций поменять, заявил глава города.