Больше половины опрошенных россиян готовы копить на пенсию собственными усилиями

Результаты опроса показали, что 28% россиян не планируют копить на старость. Наибольшее количество людей, поддерживающих эту позицию, находится на Северном Кавказе - 34%, а меньше всего в Дальневосточном федеральном округе - 16%. Тем временем в Уральском федеральном округе 16% жителей уже имеют определенные накопления, когда в Северо-Кавказском лишь 6% солидарны с ними.