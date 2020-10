Больше половины опрошенных россиян готовы копить на пенсию собственными усилиями

Более 50% жителей России думают копить на пенсию своими силами, и еще 12% уже имеют накопления на это время, сообщает ТАСС.

Результаты опроса показали, что 28% россиян не планируют копить на старость. Наибольшее количество людей, поддерживающих эту позицию, находится на Северном Кавказе - 34%, а меньше всего в Дальневосточном федеральном округе - 16%. Тем временем в Уральском федеральном округе 16% жителей уже имеют определенные накопления, когда в Северо-Кавказском лишь 6% солидарны с ними. По мнению 28% опрошенных, лучший способ накопить на пенсию – открыть вклад или накопительный счет. Такую точку зрения поддерживают 33% жителей Уральского федерального округа и 19% опрошенных в Южном федеральном округе, что является наибольшим и наименьшим показателем. Дополнительно 28% считают, что достойную старость можно иметь, заранее купив облигации, акции и недвижимость. Данный способ пригляделся 27% и 36% Уральского и Дальневосточного федеральных округов. На Северном Кавказе идея не нашла большого отклика и подержалась лишь 13% опрошенных. 22% россиян пришли к выводу, что наиболее надежный способ хранения накоплений – в иностранной валюте. Всего 7% рассматривают вариант откладывать деньги наличными в рублях, 6% предпочитают банковские карты и пенсионные накопления. Также, согласно результатам опроса, 49% жителей РФ хотят продолжить работать на пенсии. Напомним, в некоторых регионах пенсионерам назначат дополнительные выплаты в 2021 году.

